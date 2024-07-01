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Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır dedi.

Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Kayseri GündemEditör

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Kayseri’de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada; "Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Kayseri’de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şunları kaydetti;

"Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."

Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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