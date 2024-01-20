Dearica Marie Hamby, Kayseri'ye geldi

Melikgazi Kayseri Basketbolun yeni transferi Dearica Marie Hamby, Kayseri'ye geldi.

Dearica Marie Hamby, Kayseri'ye geldi
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Kayseri Basketbolun yeni transferi Dearica Marie Hamby, Kayseri’ye geldi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi Amerikalı oyuncu Dearica Marie Hamby bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak. Dün akşam saatlerinde Kayseri’ye gelen 30 yaşındaki başarılı oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından takıma katılarak ilk antrenmanına çıkacak.

Dearica Marie Hamby’nin ligin 21. haftasında 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan Emlak Konut maçında sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkması bekleniyor.

İHA
Kayseri Gündem

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