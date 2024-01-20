Ürdün ve Ramallah'ta direnişe destek gösterileri

Ürdün'ün başkenti Amman'da büyük bir gösteri düzenleyen Ürdün halkı Filistin direnişine desteğinin devam edeceğini dile getirdi. Ürdün'ün daha başka şehirlerinde de Filistin halkına destek amacıyla Cuma namazı sonrasında gösteriler ve yürüyüşler düzenlendi.

Katılımcılar, Gazze Şeridi'ndeki halkın kararlılığına desteklerini teyit ederek, Arapların ve Müslümanların ablukayı kırma ve Gazze'yi yardım köprüleriyle destekleme görevinin altını çizdiler.

Katılımcılar, hükümete Siyonist oluşumla tüm ilişkileri kesmesi, gaz ve Wadi Araba anlaşmalarını iptal etmesi, Amerikan büyükelçisinin sınır dışı edilmesi ve ABD ile ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Protestocular, siyonist düşmana karşı silahlı direnişe desteklerini teyit ederek, direnişin düşmanı caydırmanın ve işgali yenmenin tek yolu olduğunu vurguladı.

Öte yandan Cuma namazından sonra Ramallah'ta, Büyük El-Bire Camisi'nin önünden harekete geçen göstericiler işgale karşı direnişin devam edeceğini dile getirirken Filistin halkına ve davasına tuzak kurma anlamına gelecek her türlü pazarlığa da kesinlikle karşı olduklarını dile getirdiler. (İLKHA)