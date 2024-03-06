DEAŞ'ın sözde müfreze komutanı Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan sözde müfreze komutanı pişkinliği ile pes dedirtti.

DEAŞ'ın sözde müfreze komutanı Kırşehir'de yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan sözde müfreze komutanı pişkinliği ile pes dedirtti.

Kırşehir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği "Bozdoğan-7" operasyonunda ikametinde yakalanan S.W.H.H.’nin DEAŞ terör örgütünde sözde müfreze komutanı olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelinin ekipler tarafından emniyete götürülürken pişkin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, S.W.H.H. işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak’a gönderildi.

Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelinde yapılan operasyonların sürdüğünü ve Kırşehir’de 17 kişinin yakalandığını söyledi.

İHA
Kayseri Gündem

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