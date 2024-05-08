DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları yönünde haklarında örgütsel fotoğraf bulunan Suriye uyruklu M.A. ile Irak uyruklu R.N.A.’nın yakalanması için operasyon düzenlendi. Melikgazi ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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