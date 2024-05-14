DEAŞ üyesi sanığa hapis cezası

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan yabancı uyruklu H.Ş.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DEAŞ üyesi sanığa hapis cezası
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan yabancı uyruklu H.Ş.’ye çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık H.Ş., hakkındaki suçlamaları ret edip örgüte katılmadığını ve silah kullanmadığını söylerken, savcı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından suçlu bulunan H.Ş.’nin tutukluluk halinin devamı ile birlikte 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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