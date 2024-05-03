Defineciler izleyicilerden tam not aldı

Yozgat’ın ilk ve tek profesyonel tiyatro ekibi olan Tiyatro Sürmeli tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla hazırlanan ve Soner Tumgan’ın yazıp yönettiği tek perdelik komedi oyunu “ Defineciler “ Yozgatlı sanatseverlerden tam not aldı.

Bu yıl 25. yılını kutlayan Tiyatro Sürmeli Topluluğu, kurulduğu günden bugüne Yozgatlılara tiyatroyu sevdirerek Anadolu’da çeyrek asırdır perdelerini açmaya devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda seyircisiyle buluşan tek perdelik tiyatro oyununda, günümüz Türkiye’sinde, zengin olma hayali kuran ve define arayan iki kafadarın başından geçen dolandırıcılık olayları anlatılıyor. Satın aldıkları bir haritayla yola çıkan ve şimdiye kadar kimsenin bulamadığına inanılan sözde Hürrem Sultan’ın kayıp sandığının peşine düşen iki kafadarın hikayesi, salondakileri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Başarılı kurgusu ve yörenin kendine has şivesi ile izleyicisinden tam not alan “Defineciler” adlı tiyatro oyununun gala gecesinin 23 Mayıs’ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda yapılması düşünülüyor.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla hazırlandı”

Yozgat Sürmeli Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, “Defineciler adlı tiyatro oyunu, Tiyatro Sürmeli Topluluğu’nun 25. sanat sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlamış olduğu bir oyunudur. Yazarlığını ve yönetmenliğini ben yapmaya çalıştım. Defineciler zenginlik hayali kuran iki arkadaşın bir harita satın alarak yollara düşmesiyle başlıyor. Fakat bu zengin olma hayali esasında büyük bir dolandırıcılık hikayesinin de ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bu iki arkadaş zengin olmak için yola çıksa da esasında birçok hayallerini de geride bırakmış oluyorlar. İşin sonunda da daha gerçek olan yaşamda bir çalışma düzeni oluşturarak gerçek manada hayata tutunmaya çalışıyorlar” dedi.

“Yozgat’ta tiyatroya ilgi azalıyor”

Yozgat’ta tiyatroya olan ilginin her geçen yıl giderek azaldığını üzüntüyle belirten Tumgan, “Özellikle popüler kültürün etkin olduğu gençliğimizde veya sosyal yaşantımızda insanlar sahne sanatlarına olan ilgisini kaybediyorlar. Bu keyfi tiyatrodan yaşamaları gereken yerde kısa videolarla sosyal medya videolarıyla ya da Reels videolarıyla gidermeye çalışıyorlar. Oysa çok daha kanlı, canlı ve kendi içerisinde birtakım mesajlar olan tiyatroyla bu ihtiyaçlarını giderseler belki toplumumuz daha da iyi seviyelerde olabilir diye düşünüyorum. Biz ödenekli bir tiyatroyuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla oyunlarımızı sergiliyoruz. Bilet fiyatlarımızı da 100 lira gibi minimum seviyede tutuyoruz.” şeklinde konuştu.