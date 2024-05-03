85 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 'Ahilik' anlatılıyor

Kırşehir'de geçtiğimiz Eylül ayında açılan Ahilik Müzesi'ni 6 ayda 85 bin kişi ziyaret etti.

85 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 'Ahilik' anlatılıyor
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de geçtiğimiz Eylül ayında açılan Ahilik Müzesi’ni 6 ayda 85 bin kişi ziyaret etti.

3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan müze; yerli turistler kadar İç Anadolu Bölgesi’nden de ziyaretçileriyle şehrin en önemli noktalarından biri haline geldi. Müze alanının birkaç gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devrinin gerçekleşeceği bilgisini veren İl Kültür Müdürü Fikret Fidan, Ahilik Müzesi’nin öğrenme amaçlı kullanılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Fidan açıklamasında, "Müze 81 ilden bağış yöntemiyle sergilenen objelerin 800 yıllık Ahilik Teşkilatı ve Anadolu’nun geçmişine ışık tutan bir müze. 6 aylık gibi bir süreçte 85 bin kişi ziyarette bulundu. İnsanlar müzeye; Ahilik Teşkilatını öğrenmeye geliyor ve bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi. Müze alanına gelen öğrenciler ise gezmeye değil Ahi Evran-ı Veli’yi ve yaşantısını öğrenmeye geldiklerini, ayrıca okullarda anlatılan Ahilik felsefesiyle yaşamanın farkını tattıklarını belirtti.

Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da günümüze kadar ulaşan Anadolu’nun kültürel ve sosyal değerlerini barındıran Kırşehir Ahilik Müzesi’nde Ahi Evran-ı Veli, Ahilik Teşkilatı ve esnaflık üzerine farklı obje, eşya, kıyafet, el yazması eserlerin sergileniyor, 800 yıllık Ahilik Teşkilatı ve Anadolu’nun geçmişine ışık tutuluyor.

İHA
Kayseri Gündem

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