Denizlerin güvenliği yerli ve milli teknolojiye emanet

Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Robotik, geliştirdiği insansız su altı ve su üstü araçlarla hem kıyı güvenliğini sağlamayı hem de otonom şekilde sismik arama çalışmalarında yer almayı hedefliyor.

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  • 23.12.2022 12:53
  • Güncelleme: 23.12.2022 13:24
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Denizlerin güvenliği yerli ve milli teknolojiye emanet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Robotik, geliştirdiği insansız su altı ve su üstü araçlarla hem kıyı güvenliğini sağlamayı hem de otonom şekilde sismik arama çalışmalarında yer almayı hedefliyor.

Geliştirdiği insansız su altı araçlarla su altı izlemeleri ve araştırma faaliyetlerine destek hizmeti verdiklerini ve araçların gelişimini sürdürdüklerini söyleyen Anadolu Robotik Kurucu Ortağı Ahmet Musab Yıldız, “Biz başta su altı teknolojileri üzerine çalışmaya başladık. Daha sonra biraz da su üstü teknolojileri üzerinde ilerledik ve genelde su teknolojileri alanında ilerliyoruz. Bizim ana projemiz insansız su altı aracı. Bir diğer projemiz de AR-GE aşaması devam eden insansız görev ve devriye teknesi geliştiriyoruz. Şu an insansız su altı aracımız 600 metre derinliğe inebiliyor. Burada 20 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Ayrıca termal ve yüksek FPS’li kameralar taşıyabiliyor. Su altı canlılarını izlemek ya da sismik araştırma faaliyetlerine destek olmak açısından hem dalgıçlara hem de kurum ve kuruluşlara hizmet verebiliyoruz. Ayrıca savunma sanayii firmalarına da hizmet vererek bu tür araçların gelişimlerini sürdürüyoruz” dedi.

“Hedefimiz kıyı güvenliğini sağlamak ve otonom sismik çalışmalar yapmak”

Yıldız, geliştirilen ürünlerle hem kıyı güvenliğini sağlamayı hem de petrol aramalarında otonom şekilde sismik araştırmalar yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, “İnsansız görev ve devriye teknemiz şu an TÜBİTAK projesi çerçevesinde geliştiriliyor. Bu çerçevede özellikle balık çiftlikleri gibi sahil bandında özel mülkleri olan yerlerde devriye atarak buranın güvenliklerini sağlamak ya da sahil güvenliği açısından hem devriye atıp hem de çevreyi izlemek açısından kullanılacak. Özellikle petrol araştırmalarında otonom şekilde sismik araştırma faaliyetlerini yapmayı planlıyoruz. Şu an iki aracımızın da yerlilik oranı yüzde 65 civarında. Özellikle önümüzdeki 5 sene içerisinde bunu yüzde 90’lara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle motor ve sensör füzyonu çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Su altı aracımız için özellikle ülkemizin hem korunması hem de kıyı güvenliğimizin sağlanması açısından çok ileriye gidebileceğimizi düşünüyoruz. Görev ve devriye teknesinde de yine özellikle kıyı ve limanların güvenliğinde otonom şeklinde görev yapabilmesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu alana ilgi duyan gençlerin Teknofest gibi etkinlikleri kaçırmaması ve ilerlemeleri gerektiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim serüvenimiz aslında 2018 yılında Teknofest’te başladı. Teknofest güzel bir aşama ve bu alana ilgi duyan tüm gençlerin mutlaka katılması gereken bir yarışma. Çünkü birçok farklı kategorisi var ve bu kategorilere katıldıkları zaman ellerinde imkan olmasa bile kendilerini geliştirebiliyorlar. Girişimciliğe adım atmak için güzel bir basamak. Özellikle tüm gençlerin Teknofest’e katılıp, bu alanlarda yani ilk basamağı kendilerinin atması gerekiyor. Ondan sonra devlet destekleriyle, Teknopark destekleriyle bu alanda gelişebileceklerinin farkına varmalarını istiyoruz. Çünkü bu alanda devletimizin çok büyük destekleri oluyor.”

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İHA

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