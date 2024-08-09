Deprem Bilimci Naci Görür, şehir yanlış yere kurulmuş diyerek Kayserilileri korkuttu

Deprem Bilimci Naci Görür "O şehirde bir depremde sıvılaşma da olur, deprem şiddeti en yüksek seviyede hissedilir" dedi ve ekledi: "O şehir en şiddetli depremi yaşar"

Görür'ün anlattığına göre bir deprem olması durumunda Kayseri en şiddetlisini yaşayacak.

Birilerinin "Kayseri'de deprem olmaz diye bağırması onun yeterince jeolojiyi bilmediğinin kanıtıdır" diyen Görür, Kayseri'nin olabilecek en kötü yere kulduğunu ifade etti.

Görür yaptığı açıklamada "Kayseri bir fayın üzerinde oturuyor Kayseri yanlış yere kurulmuş. Erciyes Dağı'nın nedeni fay. Fayın üzerinde oturuyorsun bir de birkaç tane faylar var, Erciyes havzasını çeviren. Tamamen tektoniğe bağlı gelişmiş bir ova alanı var, akarsuyun geçtiği alüvyonlarla yüklü alan." diyerek Kayserilileri korkuttu.