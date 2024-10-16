Deprem yine Kayseri'de kendini hissettirdi: Malatya 5.9
Malatya'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Kayseri'de de hissedildi.
Merkez üssü Malatya Kale olan 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Malatya’nın yanısıra çevre illerde de hissedilen deprem Kayseri’nin bir bölümünde de hissedildi. Hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşandı.
Bakmadan Geçme
Konserde yer tartışmasında genç kıza yumruğu Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı mı attı?
Artık Kayseri'nin zemini 40 km derinliğe kadar görüntülenebilecek
Uyuşturucu belası bir aileyi daha mahvetti: Baba, kızının katili oldu
Yazar Bulut, bu yılki kitap satış geliriyle deprem bölgesinde konferans salonu açmayı planlıyor
Araç koltuğunda motosiklet taşıyan sürücüye 2 bin 886 lira ceza
Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit: Askeri olarak İsrail’in Türkiye ile savaşacak kapasitesi de potansiyeli de yok.'