Depremden sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Tokat'ta meydana gelen deprem Kayseri'de de hissedilmiş ve paniğe sebep olmuştu. İddiaya göre depremde yaşadığı apartmandan panikle inen 52 yaşındaki Rıza Budak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
AFAD verilerine göre, dün saat 18:11'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 şiddetinde deprem meydana gelmiş oluşan sarsıntı ise Kayseri ve çevre illerde de hissedilmişti. Kayseri’de paniğe sebep olan sarsıntı sonrası vatandaşlar evlerinden ayrılarak uzaklaştı. Deprem sonrası Melikgazi İlçesine bağlı Battalgazi Mahallesinde 52 yaşındaki Rıza Budak iddiaya göre yaşadığı apartmandan indikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Öte yandan Budak’ın cenazesi Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi’ndeki törenden sonra Tomarza İlçesine bağlı Dağyurdu Köyünde Cuma namazından sonra defnedilecek.