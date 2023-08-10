Develi Aşık Seyrani Festival’i başlıyor: Aşık Seyrani kimdir?

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, çocuklar için etkinlik ve gösteriler, aşık atışmaları, Türk halk oyunları ve Türksoy gösterileri yapılacak. Bunların yanı sıra Mustafa Yıldızdoğan, Zara ve Kıraç konserleri düzenlenecek.

AŞIK SEYRANİ KİMDİR?

Asıl adı Mehmet olan Aşık Seyrani, 1800 yılında Kayseri’nin Develi İlçesinde, Everek Köyü’nde hayata gözlerini açtı. Seyrani, yaşadığı dönemde, yöneticilerin hantallığını, işlerin aksamasını, ham sofuları ve de değersiz kimseleri konu olarak kabul ederek ürettiği taşlamaları ile tanınmıştır.

Seyrani hayatını yokluk içinde sürdürmüştür. 15 yaşına kadar hayatı hakkında çok bir bilgi yoktur. Otuzlu yaşlarında İstanbul’a giden Seyrani, Semai kahvelerinde çeşitli aşık fasıllarına katılır ve muamma çözer. Saraylıları hicvetmesinin ardından İstanbuldan kaçarak develiye döner. Seyrani’nin bir süre Halep’e gittiği bilinmektedir. Fakat neden ve nasıl gittiği hakkında bir bilgi yoktur.

Şiirlerinde Kayseri’nin dil özelliklerini taşıyan Seyrani’nin şiirlerinde, Büvelek, çalkanmak, çamçırak, bozulamak, bitek, cücük, çatlımçanak, çeç, çember, çerez, çorlu, çökelek, değirmi, döleşmek, evmek, esvap, gevmek, hödük, helke, kirmen, natır, puhağı, pece, süsmek, şelek, üleşmek, ugru, yorgalama, yunmak" ve benzeri kelimeler in bulunması Kayseri ağzını kullanarak, memleket kokan şiirler bırakığının kanıtı olmuştur.

Seyrani genç yaşında saza ve şiire ilgi duyması onu kısa sürede usta bir sanatçı haliğne getirmiştir. Seyrani hem hece, hem de aruz vezniyle şiirler yazmıştır. Bugün bizlere gelmiş 650 kadar şiirinden 500'ü hece vezniyledir. Hece ile yazdığı şiirleri duru bir dille yazmıştır.

AŞIK SEYRANİ’NİN GÜZEL ŞİİRLERİNDEN BİRİ ŞÖYLE:

Akıl ermez kulak duymaz göz görmez

Akıl ermez kulak duymaz göz görmez

Şükret kula haktan ihsan var iken ,

Göz görmüş olduğun sanma öz görmez

Sen küfre yar olma iman var iken

Cihan cihanla cihan canla bulunmaz

Haksız bir yerinden boşalıp dolmaz

Milletler muhtelif müttehit olmaz

Tevrat Zebur İncil Kuran var iken

Seyrimiz Seyranî zahirde sair

Olsa da batında Mevlaya dair

Ümidin keserim ehl-i kebair

Şefi-i Rahmet-i Rahman var iken…