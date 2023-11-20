Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Efeler Ligi 8'inci haftasında Alanya Belediye ile karşılaşan Develi Belediye maçı 3-1'lik skorla kaybederek bir maç sonra mağlubiyet serisine devam etti.

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  • 20.11.2023 12:04
  • Güncelleme: 20.11.2023 12:04
Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Ligde 4 hafta sonra galip gelen Develi Belediye dün Deplasmanda Alanya Belediye ile karşılaştı. İlk seti ev sahibi takım kazanırken ikinci seti Develi Belediye kazandı. Üçüncü ve dördüncü seti de ev sahibi takım kazandı. Hafta içi evinde kazanarak 4 maç sonra galip gelen Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti. Develi ekibi hafta sonu sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

1ha

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