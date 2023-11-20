Ligde 4 hafta sonra galip gelen Develi Belediye dün Deplasmanda Alanya Belediye ile karşılaştı. İlk seti ev sahibi takım kazanırken ikinci seti Develi Belediye kazandı. Üçüncü ve dördüncü seti de ev sahibi takım kazandı. Hafta içi evinde kazanarak 4 maç sonra galip gelen Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti. Develi ekibi hafta sonu sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.