Develi Belediyespor deplasmanda lider Halkbank'a mağlup oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden ve geçen hafta kendi evinde TÜRŞAD'ı mağlup eden Develi Belediye dün Ankara deplasmanında karşılaştığı Halkbank'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Ligde iki maç sonra galip gelen Develi Belediye dün başkentte Halkbank’a konuk oldu. İlk seti 9 sayı farkla kaybeden Develi ekibi ikinci seti ise 7 sayı farkla kaybetti. Uzatmaya giden üçüncü seti Kayseri ekibi Develi 26 – 24’lük skorla kazandı. Ev sahibi takım dördüncü seti de 3 sayı farkla kazanarak maçı 3-1’lik sonuçla kazandı. Develi ekibi ise 2 maç sonra mağlup oldu. Develi Belediye Spor ligde 19’uncu hafta sonunda 20 puanla 9’uncu sırada yer buldu. Develi ekibi gelecek hafta da Bigadiç deplasmanına gidecek.