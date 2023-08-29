Develi'de 2. Fetih Sancağı bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nden sonra Hüseyinli Mahallesi'nde de Fetih Sancağı ortaya çıktı.

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  • 29.08.2023 12:51
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:32
Develi'de 2. Fetih Sancağı bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nden sonra Hüseyinli Mahallesi’nde de Fetih Sancağı ortaya çıktı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hüseyinli Mahallesi’ndeki tarihi cami içerisinde Osmanlı döneminde seferlerde kullanılan yaklaşık 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Fetih sancaklarından birisi bulundu. Bulunan sancak, sonradan yeni yapılan camiye nakledildi. Sancak üç parçalı ve tek yönlü dokuma üzerine işlemeli şekilde ve yaklaşık 120’ye 200 santimetre ebadında. Birinci kısımda yeşil zemin üzerine Besmele-i Şerif, ikinci kısımda kırmızı üzerine Kelime-i Tevhid ve üçüncü kısımda ise yeşil zemin üzerine, Osmanlı Döneminde Fetih sancaklarında kullanılan ve “Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak okunan Saff Suresinden “Nasrun minallahi ve fethun karîb ve beşşiril mü’minîne (yâ Muhammed), Mealen; (Allah’tan yardım, zafer ve yakın bir zamanda fetih gerçekleşecektir; müminlere müjdele) ayeti yazılı. Sancağın dört köşesinde ise beyaz renkte Türk Bayrağı bulunuyor.

Tarihi cami ile ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aslı Sağıoğlu Arslan şunları söyledi: “Develi İlçemiz Hüseyinli Mahallesi’ndeki Osmanlı son döneminde 1890 yılında yapılmış eski caminin mihrabında Al-i İmran Suresi’nin 37. ayetinin bir kısmı olan Osmanlı’da bazı büyük camilerin mihraplarında gördüğümüz, "Küllema dahale aleyha Zekeriyya’l mihrab" ifadesi ile Osmanlı Devleti zamanında birçok sanat eserlerinde kullanılan mızraklı Gökbayrak ve cami duvarlarında, turkuaz renk ağırlıklı, çini tekniği ile saz yolu bezemeleri ve Rumi motifler İç Anadolu bölgesinde Geç Osmanlı dönemi kalem işi bezemeli Cami geleneğini sürdüren dikkat çekici örneklerden biridir.”

ERÜ Sanat Tarihi Bölümü tarafından bu konuda akademik çalışma başlatılarak, tarihlemesi ve motiflerin özellikleri hakkında yapılacak alan çalışması sonrasında ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Köy Muhtarı Özden Adıktı da, “Fetih Sancağı yeni camimiz yapılınca eski camiden yeni camiye getirildi. Bir asırdan fazla zamandan beri sancak özel günlerde kullanılırmış çünkü babalarımızdan duyduğumuz uzun yıllar var” dedi.

Köy halkından Rüstem Çal da, “Fetih Sancağı yaklaşık ben kendimi bildim bileli 50 yıldan beri düğünlerde ve önemli günlerde camiden çıkarılarak taşınırdı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kemal Atik ise, “Köyümüzdeki akrabalarımız ve Babam Ali Atik’den Fetih Sancağı ile ilgili olarak duyduğum: “Sancağın Önemli günlerde camiden alınarak düğünlerde gelin almaya giderken, asker uğurlarken halkın önünde bir bayraktar tarafından taşınır ve program sonrası tekrar yerine konurmuş” dedi.

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İHA

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