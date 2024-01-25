Develi'de tarihi eser operasoynu

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 75 adet tarihi sikke ve 7 adet obje ele geçirildi.

Develi'de tarihi eser operasoynu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 75 adet tarihi sikke ve 7 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesinde O.Ö.’nün çalıştığı işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda; geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen 75 adet sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 82 adet malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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