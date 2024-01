Sivas Eczacılar Odası’nın kuruluşunun 28. yıl dönümü kutlandı. Programda konuşan Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, Eczacılık mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Sivas Eczacılar Odası üyeleri ve il protokolü, Odanın kuruluşunun 28. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir araya geldi.

Programda konuşan Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, eczacılık mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Bizler, meslektaşlarımızla birlikte ülkemizin dört bir yanına 7 gün 24 saat halk sağlığı ve halkın kesintisiz ilaca ulaşması adına hizmet vermekteyiz. Halkımızın en yakın sağlık danışmanları olarak,1.basamak sağlık kuruluşu olmanın verdiği sorumlukla, her zaman ve her şartta ilaç danışmanlığı görevimizi fedakârlıkla yerine getirmekteyiz. Gerek son yıllarda yaşadığımız covıd-19 pandemisi sürecinde, gerekse geçen sene yaşadığımız ve ülkemizi yasa boğan asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin yaşandığı ilk gününden itibaren, birliğimiz, eczacı odalarımız ve eczacılarımız, hem depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek eczacılık hizmetinin sunulması adına sahra eczanelerinde, her türlü olumsuz şart ve sorunlara rağmen fedakârca 7/24 hizmet verdiler” dedi.

Başkan Bahadır Eren, Sivas Eczacılar Odası’nın toplamda 210 eczane ile hizmet verdiğini ifade ederek, “Yaşadığımız bu üzücü süreçler, bizlerin halk sağlığı ve halkın kesintisiz ilaca ulaşması adına, ne kadar önemli ve ulvi bir mesleğin mensupları olduğumuzu ve her zaman söylediğimiz gibi halkımızın en yakın sağlık danışmanları olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her şartta fedakârca hizmet veren değerli meslektaşlarıma ve eczane teknisyenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.