Develi'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Kayseri'de narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 52 ekip ve 130 personelin katılımı ile Develi'de yapılan Şehit İbrahim BİROL-4 operasyonu kapsamında 18 kişi yakalandı.

Develi'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 52 ekip ve 130 personelin katılımı ile Develi’de yapılan Şehit İbrahim BİROL-4 operasyonu kapsamında; 18 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Narkotik arama köpeği JACK ile yapılan aramalarda ise 363,08 gram narkotik madde ve muhtelif miktarlarda çeşitli narkotik maddeler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi

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