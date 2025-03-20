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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden birlik ve dayanışma iftarı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi, 20 Mart Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde iftar programı düzenledi. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanlığına aday olan Gazeteci Yavuz Navruz, 'Başta bizleri yalnız bırakmayan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekilimiz Sayın Halil Özdemir'e, değerli delegelerimize ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu birliktelik, yarın gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Genel Kurulumuz öncesinde bizlere güç ve motivasyon kaynağı oldu. Katılımlarınız ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nden birlik ve dayanışma iftarı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi, 20 Mart Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, delegeler ve davetliler katılım sağladı. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanlığına aday olan Gazeteci Yavuz Navruz, “Bu akşam düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza katılımınızla bizleri onurlandırdınız. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini yaşadığımız bu özel gecede, emeğin ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik. Başta bizleri yalnız bırakmayan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekilimiz Sayın Halil Özdemir’e, değerli delegelerimize ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu birliktelik, yarın gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Genel Kurulumuz öncesinde bizlere güç ve motivasyon kaynağı oldu. Katılımlarınız ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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