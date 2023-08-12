Develi'de Zara rüzgarı esti
Develi'de 39'uncu Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sahne aldı.
- 12.08.2023 09:00
- Güncelleme: 12.08.2023 09:00
Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali dün başladı. Program kapsamında ilk gün Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. İkinci gün ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara sahneye çıktı. Konser boyunca Develi’de hayranlarıyla bir araya gelen Zara, sevilen türküleri seslendirdi. Birçok vatandaşın katılım sağladığı festivalde izleyiciler Zara’yı büyük beğeniyle takip etti.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN