Develi’de Zara rüzgarı esti

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali dün başladı. Program kapsamında ilk gün Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. İkinci gün ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara sahneye çıktı. Konser boyunca Develi’de hayranlarıyla bir araya gelen Zara, sevilen türküleri seslendirdi. Birçok vatandaşın katılım sağladığı festivalde izleyiciler Zara’yı büyük beğeniyle takip etti.