İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı
Ziya Gökalp Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin tabanca ile havaya ateş etmesi çevredekiler tarafından görüntülendi.
- 12.08.2023 08:58
- Güncelleme: 12.08.2023 08:58
Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde 22:30 sularında meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı.
Otoparkta bulunan aracına binmeye çalışan şahıs bir grup tarafından darp edilirken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Çevredeki başka bir şahsın ise tabanca ile ateş ettiği görüldü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar olay yerinden ayrıldı.
1ha
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