İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

 Ziya Gökalp Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin tabanca ile havaya ateş etmesi çevredekiler tarafından görüntülendi.

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  • 12.08.2023 08:58
  • Güncelleme: 12.08.2023 08:58
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde 22:30 sularında meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı. 
Otoparkta bulunan aracına binmeye çalışan şahıs bir grup tarafından darp edilirken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. 

Çevredeki başka bir şahsın ise tabanca ile ateş ettiği görüldü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar olay yerinden ayrıldı.

1ha

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