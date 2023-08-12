İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde 22:30 sularında meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı.

Otoparkta bulunan aracına binmeye çalışan şahıs bir grup tarafından darp edilirken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Çevredeki başka bir şahsın ise tabanca ile ateş ettiği görüldü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar olay yerinden ayrıldı.