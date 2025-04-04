Develi-Erciyes yolunda kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri'de Develi-Erciyes yolu Gölet mevkii civarında meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Develi-Erciyes yolunda kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Develi-Erciyes yolu Gölet mevkii civarında meydana geldi. Kayseri istikametli A.S.M. (19) idaresindeki araç, Develi istikametli A.Ö. (60) yönetimindeki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken A.S.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.Ö. isimli şahıs hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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