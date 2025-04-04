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  • Öğrencileri Avrupa gezisi vaadiyle 76 bin Euro dolandıran şahıs yurtdışına kaçtı

Öğrencileri Avrupa gezisi vaadiyle 76 bin Euro dolandıran şahıs yurtdışına kaçtı

Kayseri'de toplam 3 farklı okuldan öğrencileri Avrupa gezisine götüreceğini iddia ederek 76 bin 70 Euro dolandıran şahsın yurtdışına çıktığı öğrenildi.

Öğrencileri Avrupa gezisi vaadiyle 76 bin Euro dolandıran şahıs yurtdışına kaçtı

Kayseri’de farklı tarihlerde meydana gelen “Dolandırıcılık” olayları ile ilgili olarak 2 Nisan 2025 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yapılan müracaatlar üzerine gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Öğrencileri Avrupa gezisine götüreceğini beyan ederek 3 farklı okuldan toplamda 76 bin 70 EURO nakit parayı elden aldığı tespit edilen firma çalışanı G.S. (38) isimli şahsın, müracaat tarihinden 3 gün önce İstanbul Havalimanı üzerinden yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. Hiçbir sözleşme yapmadan parayı elden alan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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