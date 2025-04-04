Öğrencileri Avrupa gezisi vaadiyle 76 bin Euro dolandıran şahıs yurtdışına kaçtı

Kayseri’de farklı tarihlerde meydana gelen “Dolandırıcılık” olayları ile ilgili olarak 2 Nisan 2025 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yapılan müracaatlar üzerine gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Öğrencileri Avrupa gezisine götüreceğini beyan ederek 3 farklı okuldan toplamda 76 bin 70 EURO nakit parayı elden aldığı tespit edilen firma çalışanı G.S. (38) isimli şahsın, müracaat tarihinden 3 gün önce İstanbul Havalimanı üzerinden yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. Hiçbir sözleşme yapmadan parayı elden alan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.