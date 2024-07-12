Develi sevilen savcısına veda etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yaz Kararnamesi ile Kırşehir Kaman Adliyesi'ne tayini çıkan Develi Cumhuriyet Savcısı Emre Durmuş'a veda edildi.

Develi sevilen savcısına veda etti
Kayseri GündemEditör

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yaz Kararnamesi ile Kırşehir Kaman Adliyesi’ne tayini çıkan Develi Cumhuriyet Savcısı Emre Durmuş’a veda edildi.

2021 yılında Develi Cumhuriyet Savcısı olarak görevine başlayan Emre Durmuş, görev süresince başarılı çalışmalara imza attı. Bu sayede hem adliye personelinin hem ilçe halkının sevgisini kazanan Cumhuriyet Savcısı Emre Durmuş bugün Develi’yevedaetti.

İHA
Kayseri Gündem

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