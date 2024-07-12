Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ' Bir insanın ölümüne sebep olacak bir şiddet asla doğru değil'

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay saldırıya uğrayan Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır'ı Kayseri Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu;“Siyasette şiddet olmamalı bir Belediye Başkanımızın kazanması arkasından sevinç gösterilerini olağan karşılamak lazım bir insanın ölümüne sebep olacak dozda bir şiddeti asla kabul etmek mümkün değildir. Şerafettin beyi ziyaret ettim sağ olsun doktorlar gerekli özeni göstermişler iyi bir durumda biraz daha yatacak ama iyi durumda olması bizim en büyük tesellimiz hayatını kaybetseydi gerçekten bu büyük bir dram olacaktı. Bir insanın ölümüne sebep olacak bir şiddet asla doğru değil. Ben hastanenin Başhekimine, çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.