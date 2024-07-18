Develi'ye 112 Acil ve ASM yapılacak

Develili Hayırsever Turan Aksu; Fatma-Turan Aksu Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzaladı.

İlçeye bağlı İzmirli mahallesine 2 katlı Fatma-Turan Aksu Aile Sağlığı Merkezi yaptırmak için geçtiğimiz günlerde Vali Gökmen Çiçek’in makamında protokol imzalandı. Temmuz ayı son haftasında temeli atılacak olan projede iki inşaatın da 5- 6 ay içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolü ise Kaymakamlık makamında Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Adem Şengül ve Hayırsever Turan Aksu tarafından imzalandı. Hayırsever Turan Aksu; 12 Ekim 2022 tarihinde de Develi Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören öğrencilerin barınacağı 100 yataklı Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu yaptırarak hizmete sunmuştu.

İmza töreninde hayırsever Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı M. Suat Köylüoğlu İbrahim Katircioglu, Garanti Bankası Müdürü Taner Balaban, Basın Mensupları ve diğer yetkililer de hazır bulundu.