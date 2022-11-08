Devlet Talas'ın göbeğindeki binasını koruyamıyor

Talas'ta devlet kurumuna ait bir binanın 2 senedir boş kalmasıyla zarar gördü. Aile Sosyal Hizmetlerin bu binayı boş bırakıp, farklı 3 ayrı yere kira ödediğini söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, 'Garip olan koskoca bina boş duruyor, fakat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü buranın toplamından daha küçük, 3 ayrı yere kira ödemeye devam ediyor.

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  • 08.11.2022 12:16
  • Güncelleme: 08.11.2022 12:17
Devlet Talas'ın göbeğindeki binasını koruyamıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Devletimiz zengin oraya kira ödüyoruz, burası boş duruyor. Boş dururken de düzgün durmamış. 2 senedir hırsızlar dadanmış” dedi. 

Kayseri’nin Talas İlçesindeki devlet kurumuna ait bir binanın boş kalması üzerine bina hırsızlar tarafından zarar gördü. 2 sene önce Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destekleme Merkezi (ÇODEM) olarak kullanılan bina şu anda metruk halde. Devlete bağlı olan binanın boş bırakılıp Aile Sosyal Hizmetleri’nde farklı 3 ayrı yeri tahsis ederek kira ödemesiyle devlet malının ziyan edildiğini söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Bu bina bir devlet kurumuna bağlı. Gördüğünüz üzere 4 katlı, muhtemelen aşağıda da bir bodrum katı var. Onunla birlikte 5 katlı bir bina, bayağıda geniş. Burası 2 sene öncesine kadar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destekleme Merkezi (ÇODEM) olarak faaliyet gösteriyordu. 2 sene önce ÇODEM’i buradan taşıdılar. Burası 2 senedir boş duruyor, 3’üncü senesine girecek. Bu arada Aile Sosyal Hizmetleri faaliyetlerine devam ediyor. Garip olan koskoca bina boş duruyor, fakat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü buranın toplamından daha küçük, 3 ayrı yere kira ödemeye devam ediyor. Devletimiz zengin oraya kira ödüyoruz, burası boş duruyor. Boş dururken de düzgün durmamış. 2 senedir hırsızlar dadanmış buraya, çalmadıkları kalmamış. Kapısı, penceresi, kabloları, lambaları hatta mutfak malzemelerine kadar tezgahlara, ocaklara kadar kaliteli malzemeler çalınmış. Yani devlet bir binasına sahip çıkamamış mı? Soru işareti, şehrin merkezinde, Talas’ın göbeğinde devlete ait bir bina var ve devlet bu binasını koruyamıyor. Kendi binasını koruyamayan bir devlet görüntüsü vermek, ne kadar doğru? Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.  

‘ZİYAN EDİLİYOR, BİZ DE SEYREDİYORUZ MAALESEF’

Devlet malının ziyan edildiğini dile getiren Başkan Şahin, “Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tamam çok rahatlar, kirasını devlet ödüyor nasılsa, tutmuşlar 3 yeri kira ile. Bu 3 yeri buraya getirseniz burada hala bir boşluk kalır. 3 ayrı girişi var buranın birde. Buna rağmen oralara kira ödenmeye devam ediliyor. Burada da bir devlet malı ziyan ediliyor, zarar ettiriliyor. Gördünüz, çektiniz işte camlar kırılmış, içerde in cin top oynuyor. Her taraf pislik. Kablolarına kadar sökülmüş, 3 senedir Aile Sosyal Hizmetler rahat ama birde bu kurumdan ve Aile İl Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı var. Yani hiç mi rahatsız olmazlar, hiç mi vicdanları sızlamaz? Neyi emanet ettik biz size? Şurayı koruyamıyor musunuz, niye kira veriyoruz diye sormuyorsunuz? Burayı adam gibi koruyun yapın, devam etsin burası. Yazık. Bahçesiyle, her yeriyle gayet güzel bir tesis. Aile Sosyal Hizmetleri gayet idare edecek, o 3 yere de kira vermeden devam ettirebilecek bir tesis. Fakat ziyan ediliyor. Biz de seyrediyoruz maalesef” şeklinde konuştu.

1ha

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