Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Niğde’de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesinde A.D.Y.’nin (77) sürücüsü olduğu 51 AT 193 plakalı traktör, Darboğaz köyü yakınlarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.D.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.D.Y.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.