Dietisyenden Ramazan'da Sağlıklı Beslenme Önerileri

Uzun saatler aç kalınan ve beslenme düzeninin oldukça değiştiği ramazan ayında dengeli beslenmek çok daha büyük önem taşımaktadır.

Ramazan ayında bireylerin yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre günlük almaları gereken makro ve mikro besin ögelerinin miktarının değişmediğine, bu süre zarfında da sağlığın korunması açısından yeterli ve dengeli beslenmenin gerekli olduğuna dikkat çeken Allahverdi

ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıkları ile bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmenin gerekliliğini vurguladı.