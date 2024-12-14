Dijital aktif vatandaşlık nedir?

11.sınıf öğrencisi Efe Kayra Soylu Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Hayatımız Eğitim’ programında Moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Yurt dışındaki üniversite sisteminin Türkiye'deki gibi olmadığını ifade eden ve dijital aktif vatandaşlık hakkında bilgiler veren Soylu, “Dijital aktif vatandaşlığı şöyle açıklayabilirim: Sosyal medya sadece eğlence amaçlı kullanılıyor, buna karşı değilim, ben de kullanıyorum. Ancak sosyal medyayı olumlu ve faydalı bir şekilde kullanmak da gerekir. Dijital aktif vatandaşlık, sosyal medya aracılığıyla güncel sorunları, problemleri dile getirebilmek ve kendi sesini duyurabilmektir. Mantıken bir hesap açmak, bir hashtag başlatmak ve bunlarla sesinizi duyurmaktır. Workshoplarla da bunu öğretmeye, anlatmaya çalışıyorum.

Yurt dışındaki üniversite sistemi, Türkiye’deki gibi değil. Yurt dışındaki üniversiteler, akademik başarılar dışında, not ortalaması veya üniversite sınavı dışında öğrencinin okul kariyeri boyunca yaptığı etkinliklere de büyük önem veriyorlar. Sosyal etkinlikler, yarışmalar gibi aktiviteler, yurtdışına başvurmak isteyen birinin kariyeri için çok farklı bir avantaj sağlayacaktır. Benim kariyerim açısından gayet faydalı oldu. Yurt dışına başvurmak isteyen her insanın yapması gereken şey, sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı, sürdürülebilirlikle ilgili projelere, yarışmalara katılmak olmalıdır. Çünkü Türkiye’deki gibi bir sistem yok; orada, okul kariyeri boyunca yapılanlar çok önemli. Yine dediğim gibi, yurtdışındaki üniversiteler, bu tür konulara çok değer veriyor. Sadece Avrupa değil, Amerikan üniversiteleri de buna büyük önem gösteriyor” ifadelerini kullandı.