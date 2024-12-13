Başkan Aras, ' Destekleme aynı, yem arttı'

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘İşin Uzmanı’ programında Moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

İlaçlamaların pahalılığına da vurgu yapan Avcı, “Bir diğer maliyet ise, geçmişte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin süspansiyonlu olarak arpa verdiği durumdu. Ancak son dönemde, süspansiyonlu arpa yerine doğrudan fiyat üzerinden verilmeye başlandı. Bu durum, bizim için gizli maliyetlerin artmasına yol açtı çünkü biz, değerinden yüksek bir fiyatla alım yapıyoruz. Değerinden yüksek aldığınızda, maliyetleriniz de doğal olarak artıyor. Üçüncü maliyet kalemi, kendi amortismanınız ve yapınıza yapmanız gereken masraflardır. Çünkü canlı hayvan yetiştiriyorsunuz ve her zaman bakım giderleri ortaya çıkıyor. Bu bakım giderleri, işletmenin sürekliliğini sağlamak için önemli bir kalem. Dördüncü olarak ise, sağlık hizmetleri, özellikle veteriner hizmetleri büyük bir maliyet unsuru oluşturuyor. İlaçlamalar çok pahalı hale geldi. Eskiden bu ilaçlar daha ucuzdu, ancak şimdi fiyatlar çok yükseldi. Örneğin, 100 TL olan bir ilaç şimdi 1000 TL oldu; 1000 TL olan bir ilaç ise 10.000 TL'ye çıkmış durumda. Bu da üreticiyi oldukça zorluyor ve maliyetleri büyük oranda artırıyor.”

“7 YIL ÖNCE 500 TL'YE YEM ALABİLİYORDUK, BUGÜN ALAMIYORUZ”

Finansal anlamda hükümetin desteklemesi yönünde ne tür önerilerde bulunabilirsiniz sorusuna yönelik konuşan Avcı, “Bugün, besili hayvancılıkta verilen destek yıllık olarak bir hayvana 500 TL, yani bir torba yem parası kadar. Ancak bu yıl da 500 TL'ydi. Yedi yıl önce 500 TL'ye on torba yem alabiliyorduk, fakat bugün bir torba yem bile alamıyoruz. Yani destekleme aynı fiyatta kalmış, ancak yem fiyatları çok artmış. Bu durumda desteklemenin değeri azalıyor. Bu desteklemelerin aslında üretim planlaması içerisinde yer alması gerekir. Üretim planlamasını yaparken, bölgesel hayvancılığı da göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin, bugün İzmir'e verdiğiniz destek, aynı şekilde doğu Anadolu bölgesindeki Ayvacık'a verilmemeli. Ayvacık gibi mera hayvancılığı yapılan bölgelerde, mera ve çoban desteği verilmesi lazım. Aynı şekilde Akdeniz bölgesinde de destek verilmesi gerekiyor. Bu şekilde, desteklemeleri bölgesel ihtiyaçlara göre doğru bir şekilde uygulamalısınız” dedi.