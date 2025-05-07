Dilenciler için Zabıta Ekipleri 7/24 teyakkuzda

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe belediyelerinin katılımıyla kapsamlı bir Dilencilikle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, şehrin ana arterleri, kavşakları ve meydanlarında, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla artış göstermesi beklenen dilencilik faaliyetlerine karşı ortak hareket etme kararı alındı. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı ve bu noktada denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için dilenciliğin organize ve sistematik yapılarla nasıl bir tehdit oluşturduğunun bilincinde hareket ederek, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Toplantıda ayrıca, sahada görev yapan zabıta ekiplerinin daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesi için kurumlar arası iletişimin arttırılması gerektiği vurgulandı.