Din düşmanı Zafer Partili Başkan, Allah'a, Peygambere, Kuran'a ve Meleklere hakaret suçundan gözaltına alındı

Dini değerlere ve Hz. Muhammed’e X hesabı üzerinden alay eden sözler paylaşan Zafer Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Selim Şahan, Gözaltına alındı.

Yaptığı paylaşımlarında ”Allah’a şirk koşmayın şüphesiz o en hızlı koşandır (depar suresi 16.ayet) ve ”Hazreti Muhammed’in veda hutbesinde dediği gibi see y’all nigg4s later! “ ve Mikail a.s. için akla ziyan paylaşımlarda bulundu.