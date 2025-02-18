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- Din düşmanı Zafer Partili Başkan, Allah'a, Peygambere, Kuran'a ve Meleklere hakaret suçundan gözaltına alındı
Din düşmanı Zafer Partili Başkan, Allah'a, Peygambere, Kuran'a ve Meleklere hakaret suçundan gözaltına alındı
İslam düşmanı Zafer Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Selim Şahan , dini değerlere, Allah'a, kitaba, Peygambere ve Meleklere hareket etmek suçundan gözaltına alındı.
Dini değerlere ve Hz. Muhammed’e X hesabı üzerinden alay eden sözler paylaşan Zafer Partisi Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Selim Şahan, Gözaltına alındı.
Yaptığı paylaşımlarında ”Allah’a şirk koşmayın şüphesiz o en hızlı koşandır (depar suresi 16.ayet) ve ”Hazreti Muhammed’in veda hutbesinde dediği gibi see y’all nigg4s later! “ ve Mikail a.s. için akla ziyan paylaşımlarda bulundu.