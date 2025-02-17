Malatya'da Korkutan Deprem: 4.4'lük sarsıntı, büyük depremin habercisi mi?

Yetkililerden Açıklamalar

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." ifadelerini kullandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise şu ana kadar 112 komuta merkezine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu bölgedeki depremlerin normal olduğunu belirterek, "Hatırlarsanız bu bölgede çok sayıda deprem zaten oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Ama daha büyük bir deprem beklenir mi? Eğer artçıysa beklenmez elbet. Malatya hem 2023 depremlerinden etkilendi hem de kendi fayları var," dedi. Ersoy, 4.4 büyüklüğündeki depremin normal olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, "2024 Kasım ayında 5.9'luk bir deprem olmuştu. Bu deprem o depremin artçısı olabilir. Yedisu'daki deprem bizi daha çok tedirgin etti. Dün olan deprem ve bugün olan deprem o bölgenin hareketli olduğunu, 7-7.5 şiddetinde bir deprem üretebileceğini ve büyük yıkım olacağını düşünüyoruz," ifadelerini kullandı. Pampal, Türkiye'nin yaşadığı bu depremlerin normal olduğunu ve mekanizmaların farklı olduğunu belirtti.