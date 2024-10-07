Dini istismar eden terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar sonucunda, 5'i dini istismar eden terörö örgütü mensubu olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 kişi, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 5 kişi ve FETÖ terör örgütü soruşturmalar kapsamında 1 kişi olmak üzere toplamda 8 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.