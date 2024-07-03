  • Haberler
  • Sivas
  • Direğe çarpıp kağıt gibi ezilen otomobilden sağ çıktılar

Direğe çarpıp kağıt gibi ezilen otomobilden sağ çıktılar

Sivas'ın Divriği ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Direğe çarpıp kağıt gibi ezilen otomobilden sağ çıktılar
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Divriği ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 58 AFL 493 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu V.Y. vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

''Failler yargılanmalı, zararlar giderilmelidir''
''Failler yargılanmalı, zararlar giderilmelidir''
Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları devam ediyor
Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları devam ediyor
Ak Parti İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Özcan görevini bıraktı
Ak Parti İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Özcan görevini bıraktı
Milletvekili Özsoy: 'ülkemizi karıştırmak isteyen provokatörler emellerine ulaşamayacaklar'
Milletvekili Özsoy: “ülkemizi karıştırmak isteyen provokatörler emellerine ulaşamayacaklar”
Yeni Ufuklar Derneği çözümü Suriyelileri göndermekte buldu
Yeni Ufuklar Derneği çözümü Suriyelileri göndermekte buldu
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı sona erdi
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı sona erdi