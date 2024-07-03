Direğe çarpıp kağıt gibi ezilen otomobilden sağ çıktılar

Sivas’ın Divriği ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 58 AFL 493 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu V.Y. vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.