DİSK VE KESK'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için davet

DİSK ve KESK Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Burada konuşma yapan DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Ramazan Benian, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için halkı, Mimar Sinan Parkı'na davet ederek; “Adaletsiz vergi politikası, düşük ücretler ve sefalet düzeyindeki emekli maaşları ile toplumun geniş kesimleri derin bir gelir adaletsizliğine karşı karşıyadır. Emekliler yıllarca verdikleri emeğin karşılığını almak bir yana bugün temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Bir avuç zengin daha zenginleşirken emeği ile geçinen milyonlar her geçen gün daha da yoksullaşmakta geleceğe dair umutları törpülenmektedir. İşte bu yüzden işçiler, kamu emekçileri, emekliler, kadınlar, gençler ve tüm halkımız olarak insanca bir yaşam için, adalet ve eşitlik için emeğimizin hakkı için 1 Mayıs'ta alanlardayız. DİSK ve KESK olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Mimar Sinan Parkı'nda buluşuyoruz. Herkesi emeğin gücünü ve dayanışmanın coşkusunu birlikte büyütmeye çağırıyoruz. Gelin açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe ve sömürüye karşı sesimizi birlikte yükseltelim. Gelin bu düzeni değiştirecek olanların bizler olduğunu gösterelim. İnsanca yaşam güvenceli gelecek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Emeklilikte ve yoksullukta değil insanoğluna yakışır bir yaşam istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Emek ve Dayanışma günü. Yaşasın emekçilerin birlik mücadelesi. DİSK ve KESK Kayseri Bölge Temsilciliği tertip komitesi adına teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, “Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı” sloganları attı.