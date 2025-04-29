Kayserili cimnastikçiler 23 madalyayla döndü
Kulüplerarası Cimnastik Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular 11 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak 23 madalyayla döndü.
Antalya ev sahipliğinde 25-28 Nisan tarihleri arasında yapılan Kulüplerarası Cimnastik Türkiye Şampiyonasın tamamlandı. Kayseri TOHM ve SEM sporcuları Melih Dumlu, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mustafa Yiğit Dur, Gökalp Cemal Yiğit, Onurhan Demir, Hüsnü Aktaş, Mehmet Eren Kökoğlu, Ayaz Cem Kavak, Mehmet Akif Bingül, Göktuğ Ömer Ceylan, Yusuf Kağan Yiğit ve Metehan Yılmaz antrenörler Baran Atay ve Mehmet Bilgin’i nezaretinde çıktıkları müsabakalardan 11 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak 23 madalyayla döndü.