Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işlettiği çay ocağında dün bir kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi, uçakla Diyarbakır'a getirildi.Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan Pişkin'in naaşı, cenaze nakil aracıyla merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü. Kaynak: Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi.Törene, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Pişkin'in ailesi, yakınları, arkadaşları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi Kaynak:Haksöz haber