Kassam mücahidleri Gazze'nin batısında işgalcileri vuruyor

İzzeddin El Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'i Gazze'nin batısında gerçekleştirdiği operasyonlarla vuruyor. Kaynak: Kassam mücahidleri Gazze'nin batısında işgalcileri vuruyor

Kassam mücahidleri Gazze'nin batısında işgalcileri vuruyor

Kassam mücahidleri Gazze’nin batısındaki Tel Al-Hawa ve Şeyh Rıdvan mahallerinde işgal araçlarını imha etti. Yine işgalci bir subay keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Kaynak: Kassam mücahidleri Gazze’nin batısında işgalcileri vuruyor 

Haber Merkezi

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