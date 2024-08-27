Doç. Dr. Benli, 'Maymun çiçeği virüsünde pandemideki gibi kapanmalar olmayacak'

Afrika’dan yayılan ve dünya genelinde görülmeye başlanılan Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle acil durum ilan edildi. Acil durum ilan edilmesiyle beraber kapanma olması endişesi ise gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan önceki dönem Kayseri İl Sağlık Müdürü ve Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’nden Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Maymun çiçeği virüsünün Orta ve Batı Afrika’da endemik olarak ortaya çıkması ve son olarak da 10 ülkede gözlemlenmesinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Bu durum Covid-19 pandemisi dönemindeki gibi kapanmaların olacağını göstermiyor. Covid-19 virüsü ile maymun çiçeği virüsü arasında önemli farklılıklar var. Covid-19 virüsündeki en önemli farklılık ise Ribonükleik Asid (RNA) virüsü olmasıydı. RNA virüsü kendini değiştirebilen, yenileyebilen bir virüstür. Bu yüzden Covid-19 salgınında aşılar yapılıyordu ve aşıyı da yenilememiz gerekiyordu. Maymun çiçeği virüsü ise Deoksiriboz Nükleik Asit (DNA) virüsü olduğu için değişime uğramıyor” ifadelerini kullandı.

‘TEMEL BULAŞMA TEMASLA OLUYOR’

Maymun çiçeği virüsünde temel bulaş yolunun temas olduğunu söyleyen Doç. Dr. Benli, “1980 öncesi yapmış olduğumuz çiçek aşısı, maymun çiçeği virüsüyle aynı grup olduğu için büyük oranla bu virüsten koruyacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla maymun çiçeği virüsünde pandemideki gibi kapanmaların olacağını düşünmüyorum. Maymun çiçeği virüsünün bulaş yolu da çok farklı. Covid-19 virüsünde 4 ila 5 metreye kadar uzayan ve 1,5 metreyi etkileyen bulaşım durumu söz konusuydu. Maymun çiçeği virüsünde ise temel bulaşma temasla oluyor. Diğer bulaş durumları da ip sincapları, maymunlar, fareler gibi enfekte hayvanların ısırma veya tırmalamasıyla olur. Bir diğer bulaş yolu da cinsel yolla bulaş ve enfekte kişilerin eşyalarının kullanılması. Dolayısıyla maymun çiçeği virüsünde 3-4 metreye varan bir yayılım görülmemekte. Sadece solunum ile çıkan tükürük parçalarının bulaşıcılık riski olabileceği belirtiliyor. Bu da en fazla 30 santimetreyi etkileyebiliyor. Dolayısıyla maymun çiçeği virüsünde Covid-19 virüsündeki gibi etkileri beklemiyoruz. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığımız hazırlığını yaptı. Konuyla ilgili tüm bilgilendirmelerini belirtti. Sayın Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi Türkiye’de henüz doğrulanmış bir vaka yok” diye konuştu.