Doç. Dr. Esra Demirci: 'Ruh sağlığı yaşamın her döneminde önemli bir role sahiptir'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Başkanı Doç. Dr. Esra Demirci, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü"" dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Ruh sağlığı yaşamın her döneminde önemli bir role sahiptir” dedi.

Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Esra Demirci, ‘10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul edildiğini, ruh sağlığına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olduğu söyledi. Özellikle yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara vurgu yapan Doç. Dr. Esra Demirci, “Eğitim, bilinçlendirme ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi, gençlerin ruhsal iyilik hallerinin artırılmasına katkıda bulunur. Dünya genelinde farklı etkinlikler ve kampanyalarla kutlanan bu gün, toplumda ruh sağlığının önemini vurgulayarak stigma ile mücadele etmeyi ve herkesin ruh sağlığına erişimini sağlamayı hedefler. Gençler için uygun destek sistemleri ve kaynaklar sunmak, onları bu zorlu dönemlerde daha dayanıklı hale getirebilir. Farkındalık oluşturmak, ruh sağlığının konuşulmasını sağlamak ve destek arayışının teşvik edilmesi, daha sağlıklı bireyler ve toplumlar oluşturmada kritik bir adımdır” diye konuştu.

Ruh sağlığının önemi hakkında vurgu yapan Doç. Dr. Demirci, “Ruh sağlığı yaşamın her döneminde önemli bir role sahiptir. Çocukluktan başlayarak, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde yaşanan zorluklar, bireylerin duygusal ve zihinsel gelişimini derinden etkileyebilir. Son yıllarda yaşanan krizler (pandemi, savaşlar, göçler ve iklim değişikliği gibi) bu durumu daha da belirgin hale getirmiştir. Bu olaylar, bireylerin ruh sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturarak anksiyete, depresyon ve stres gibi sorunları artırmıştır. Sağlık sistemlerinin, sağlık çalışanlarını destekleyici mekanizmalar geliştirmesi gerektiği de bu süreçte önemli bir ders olarak ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Esra Demirci, “Ruh sağlığının, fiziksel sağlık ile sıkı bir ilişki içinde olduğu gerçeği, bireylerin genel iyilik halleri için büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, ruh sağlığına yönelik farkındalık ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, daha sağlıklı toplumlar oluşturmanın anahtarıdır. Ruh sağlığına yatırım yapmak, hem bireyler hem de toplum için uzun vadeli faydalar sağlayacaktır. Diğer taraftan ruh sağlığını iyileştirmek, bireylerin potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olurken, toplumsal dayanışma ve işbirliğini de artırmaktadır. Bu nedenle, ruh sağlığına yönelik politikaların ve programların desteklenmesi, hem bireylerin hem de toplumun sağlığını ve refahını yükseltmek için gereklidir. Küresel hedeflere ulaşmak için tüm bu alanlarda entegre bir yaklaşım benimsemek, toplumların daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine imkan tanıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Demirci, Kendi ruh sağlımız için küçük ama etkili önerileri şu şekilde sıraladı:

“Her gün bir amaç bulmak, ruh halimizi olumlu yönde etkiler ve yaşam kalitemizi artırır. Kendimizi değerli hissettiren aktiviteler ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz zaman, mental sağlığımızı güçlendirir. Küçük şeylerden bile mutluluk bulmak, yaşamı daha anlamlı kılar. Peki, senin için değerli olan şeyler neler? Bu sorunun yanıtını vermek atılacak ilk adımlardan bir tanesi olabilir.”