Doç. Dr. Faruk Karaaslan, 'Cumhuriyetle Gelen Dindarlığı' anlattı

BKM (Bilgi Kültür Merkezi)'de konuşan Doç Dr. Faruk Karaaslan, herkesin ve her kesimin bir Mustafa Kemali olduğunu ve bunların da herkes tarafından farklı yönlerinin öne çıkarıldığı ifade ederek, sağcının, solcunun, ülkücünün, Ak Partilinin, ulusalcının farklı Mustafa Kemalleri oluğunu vurguladı.

Atatürk'ün kişiliğinin, insanların öne çıkardıkları Ataürkçülüğün gölgesinde kaldığını ve Atatürk'ün kişiliğinin buharlaştırıldığını belirten Karaaslan, Atatürk'ün yaptığı yeniliklerin, aslında 'yeni' olmadığını, Osmanlının son dönemlerinde yapılan bu yeniliklerin tarihi bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

İkinci Abdülhamit'in kurduğu okullarda okuyup, onu yıkmak için örgütelenen bir jenerasyonun bir yenilik stratejisi olduğunu belirten Karaaslan, bu yeniliklerin Mustafa Kemal tarafından uygulamaya konulduğunu vurguladı.