Doğalgaz patlamalarına karşı uyarı: Havalandırma menfezi açık olmalı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, vatandaşların doğalgaz kullanımında dikkat etmesi gereken konuları anlatarak uyarılarda bulundu. Başkan Varol,

Doğalgazlı cihazların olduğu binalarda bulunan havalandırma menfezinin soğuk hava geliyor diyerek kapatılmaması ve açık durması gerektiğini vurguladı. Varol, “Kış şartları çetin geçiyor ve doğal gaz kullanımı ısınma başta olmak üzere hayli artmaya başladı. Bu kullanımla ilgili de ülkemiz genelinde kazalar meydana gelebiliyor. Doğal gaz kullanırken iki aşamalı olarak olarak dikkat etmemiz gerekiyor; birincisi malumunuz doğal gaz ithal bir ürün, kullanımında verime dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi de bu tip kazaların önüne geçmek gerekiyor. Özellikle şehrimizde de çok yanlış bilinen bir uygulama var. Doğalgazlı cihazların olduğu binalarda mutlaka bir havalandırma menfezi bulunuyor. Bu menfezi vatandaşlarımız soğuk hava geliyor diye kapatıyorlar, bu menfez mutlaka açık durması gerekiyor. Çünkü doğal gaz havadan hafif bir gaz ve kaçak durumunda havaya doğru birikiyor. Eğer o havalandırma menfezi açıksa havalandırma menfezinden doğal gaz tahliye oluyor. Bu durumda da herhangi bir patlama meydana gelmiyor. Yine gaz alarm dedektörlerinin mutlaka çalışır durumda olması gerekiyor, bunlara dikkat etmemiz gerekir. Doğalgazlı cihazların bakımların mutlaka yaptırılması gerekiyor ve lisanslı, ehliyetli kişiler tarafından işin ehli kişiler tarafından doğalgazlı cihazların, kombilerimizin, kazanlarımızın bakımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Bir diğer hususta doğal gaz tesisatında herhangi bir değişiklik yapıldığında mutlaka gaz dağıtım firmasının bilgilendirilmesi ve yeniden proje ile testlerinin yapılması gerekiyor. Bunlara dikkat edersek doğalgaz konusunda tehlike yaşamayız” diye konuştu.