Doğanın Kucağında Bir Macera: Tomarza Böke Kano Projesi

Şehrin turizm değerlerine yeni bir soluk getirecek olan bu proje, Kayseri'yi doğa ve macera turizminin de merkezi haline getirmeyi hedefliyor. 2024 yılında "Yılın En İyi Spor Şehri" olarak 'Altın Bayrak' ödülünü kazanan Kayseri, sporun ve turizmin iç içe geçtiği projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Etüd ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya'yı ziyaret ederek, projenin detaylarını görüştüler. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hızla ilerleyen projede, ihale sürecinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Tomarza ilçesinin Böke Mahallesi'nde, Zamantı Irmağı boyunca kano yapmak, doğa ile baş başa kalmayı sevenler için yeni bir rota oluşturacak. Bu eşsiz deneyim, Kayseri'nin spor ve turizme olan katkılarını pekiştirirken, bölgesel kalkınmaya da destek olacak.

Kayseri, yenilikçi projeleri ile adını duyurmaya devam ederken, Tomarza Böke Kano Projesi ile doğa sporları severlere unutulmaz anılar sunmaya hazırlanıyor.



