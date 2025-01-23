Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi Açılış İçin Gün Sayıyor

Bu kapsamda hayata geçirdiği Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı, açılış için gün sayılıyor.

Yenilikçi ve Modern Hizmet Anlayışı

Melikgazi Belediyesi olarak her bölgenin ihtiyacına uygun, insan odaklı güzel işlere imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Durmadan, yorulmadan ilçemize yeni bir eser kazandırmak için gayretle çalışıyoruz. Yenilikçi ve modern hizmetlerimizle Melikgazi'mizi geleceğe taşırken, aynı zamanda da ilçemizin sosyal yaşamının gelişimine de katkı sağlıyoruz. Kıranardı Mahallesi'nde içerisinde aile sağlığı merkezi, MELMEK sınıfları, kafeteryası ve Akıl Küpü Kütüphanesi'nin yer alacağı çok amaçlı Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi’mizi tamamladık. İlçemize yapmış olduğumuz sosyal tesislerle Melikgazi'nin sosyal yaşamını daha da hareketlendiriyoruz. İlçemize kazandırdığımız 15 adet sosyal tesisten sadece biri olan bu sosyal tesisimizi bölge halkımızın talep ve ihtiyaçlarına uygun donatılarla zenginleştirdik. Sosyal Yaşam Merkezi'mizin çok yakında açılışını yapıp hizmete sunacağız. Çok fonksiyonlu özelliği ile mahallemize büyük yarar sağlayacak. Mahallemizde 7’den 77’ye herkesin hizmet alacağı, gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin, beylerin yararlanacağı güzel bir tesis oldu. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.