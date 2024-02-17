Doktorlar Erciyes'te kendilerini afetlere hazırlıyor

Kayseri’de buluşan Türkiye Acil Tıp Derneği TATDOĞA Çalışma Grubu üyesi 40 kişi, muhtemel afetlere karşı hazır olmak için Erciyes’te iglo yapma eğitimi aldı.

Türkiye Acil Tıp Derneği TATDOĞA Çalışma Grubu üyesi 40 kişi, muhtemel afetlere hazır olmak amacıyla Erciyes’te doğa tıbbı eğitimi alıyor. Çığda arama eğitimlerini tamamlayan doktorlar, bugün de yüksek rakımda iglo yapmasını öğrendi. Eğitimler hakkında bilgiler veren TATDOĞA Grubu Üyesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Feridun Çelik, “Kendi başına yetebilme becerisini hekimlere kazandırmak, çığ, deprem ve büyük afetlerde sahada tıbbın cephesini korumak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Damar yolu açmak, ileri hava yolu teknikleri ve omurga sabitlenmesini acil tıpçılar çok iyi yapıyorlar ama şuan aramızda çocuk doktorlarımız, aile hekimlerimiz var. Çok güzel bir ekibiz. 3. Kez Erciyes’imize geldik ve çok keyif alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız çok mutlu” dedi.

TATDOĞA Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Mustafa Çiçek de, “Kayseri ve Erciyes bizim evimiz oldu. 3’üncü kez grubumuzun kış eğitimini burada gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Acil tıp uzmanlarının hastane dışında sahada kendi kendine yetebilme becerisini geliştirme ve bütün doğal afetlerde ve doğada gelişen spor kazalarına müdahale noktasında yetkinliklerini geliştirmek için eğitimlerimiz sürüyor” şeklinde konuştu.

"Doğa tıbbı sağlık hizmetlerinin olmadığı her yerde sağlıkla ilgili her türlü olağanüstü şartta hizmet verebilecek bir alandır"

Eğitimlere katılan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop da, “Türkiye’nin birçok ilinden akademisyen, uzman ve diğer branşlarda bulunan birçok arkadaşımız geldi. Erciyes’imiz de doğa tıbbı ile ilgili eğitimler eriyoruz. Doğa tıbbı sağlık hizmetlerinin olmadığı her yerde sağlıkla ilgili her türlü olağanüstü şartta hizmet verebilecek, hastanın hayatını kurtarabilecek, gerekirse sporcunun hayatını kurtarabilecek bir alandır. Bundan dolayı eğitimlerimizin 3’üncüsünü Erciyes’te yapıyoruz. Afet, çığda arama kurtarma eğitimlerinin ardından bugün de iglo eğitimi vereceğiz. Özellikle mahsur kalan kişilerin iglo altında sığınmaları ve kendilerini korumaları çok önemli. Erciyes’imizin bu yüksek irtifası hepimizin fizyolojisine çok iyi geliyor ama bu fizyolojiye alışarak gelmek lazım. Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda doğa tıbbının sadece kış döneminde değil, yaz döneminde de yüksek irtifa fizyolojisi ile ilgili yapacağımız rehabilitasyon programları ile devam ettirmek istiyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Kayseri Valiliğimize, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Erciyes AŞ’ye, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.