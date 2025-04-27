Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de hakkında 'Dolandırıcılık' suçlarından toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (59) polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Dolandırıcılık” suçlarından toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (59) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.