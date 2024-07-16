Dolunay yürüyüşü için kayıtlar başladı

Nevşehir'in il oluşunun 70. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Dolunay Yürüyüşü' düzenlenecek.

Dolunay yürüyüşü için kayıtlar başladı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ’Dolunay Yürüyüşü’ düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Dolunay Yürüyüşü’ 21 Temmuz 2024 Pazar akşamı gerçekleştirilecek. Dolunay, gökyüzündeki tüm güzelliğiyle Kapadokya topraklarını selamlarken Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki vadilerini keşfetmek isteyenler için düzenlenecek olan vadi yürüyüşü saat 20.30’da Kızılçukur Vadisi’nden başlayarak Çavuşin Köyü’ne kadar sürecek. Sınırlı kontenjanlarla gerçekleştirilecek olan yürüyüş programına 12-55 yaş arası dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek ve aynı gün akşam saat 20.00’de Paşa Konağı önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.

Yürüyüşe katılmak isteyenler, 19 Temmuz 2024 Cuma akşamı mesai saati bitimine kadar kayıtlarını www.nevsehir.bel.tr adresinde bulunan hızlı menü içerisindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Kurs Başvuruları sekmesine tıklayarak Sosyal Etkinlikler bölümünden kayıtlarını yaptırabilir.

İHA
Kayseri Gündem

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